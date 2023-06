Thời tiết ngày 3/6: Miền Bắc mưa dông nhiều nơi, Hà Nội vẫn nóng 38 độ C

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 2/6, nhiều nơi ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trải qua ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C. Một số nơi quan trắc được nhiệt độ trên 40 độ C bao gồm: Mường La (Sơn La) 42,5 độ C, Lạc Sơn (Hòa Bình) 40,4 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 40,3 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,2 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41, 2 độ C...

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt sẽ quay trở lại miền Bắc vào nửa cuối tháng 6 với nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.