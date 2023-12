Thời tiết ngày 27/12: Miền Bắc rét buốt về đêm, nắng hanh ban ngày

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc ngày nắng; phía nam nhiều mây, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 13-16 độ C; cao nhất 21-24 độ C.