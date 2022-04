Thời tiết ngày 22/4: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào và dông vài nơi

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; khu Tây Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.