Thời tiết ngày 20/5: Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm qua (19/5), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C

Cụ thể như: Phù Yên và Sông Mã (Sơn La) 40 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,4 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,2 độ C,...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-55%.