Thời tiết ngày 16/4: Mưa dông bao trùm cả nước, đề phòng lũ quét và sạt lở

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/4:

Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, vùng núi 21-24 độ C.