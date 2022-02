Thời tiết mùng 5 Tết: Bắc Bộ mưa lớn

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, vùng núi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 16-19 độ C; phía Nam 18-21 độ C.