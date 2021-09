Thời tiết 26/9, mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới tăng cường về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 26 - 27/9, ở Nam đồng bằng Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 90mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.