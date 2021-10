Thời tiết 18/10, Bắc Bộ trời rét, miền Trung mưa lớn

Mưa to những ngày qua khiến nhiều đoạn đường tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) bị ngập. Ảnh: Lan Anh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày hôm nay, ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông; từ nay đến ngày 19/10, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4.

Ngày hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Từ đêm nay gió trên các vùng biển giảm dần.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 19/10 có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.