Thời tiết 16/10: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác

Sáng sớm nay (16/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo: Ngày hôm nay (16/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa: TTO

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng nay (16/10) có mưa, mưa rào rải rác. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông nên từ nay (16/10) đến ngày 18/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Sáng nay (16/10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, riêng ngày 18/10 trời rét.

Hiện nay (16/10): Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí hồi 01h sáng nay ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (16/10), ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa dông trên biển: Ngày và đêm nay (16/10), ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 04 giờ vừa qua (từ 01h-04h/16/10) tại: Bá Thước 58mm. Xuân Lộc 55,2mm (Thanh Hóa); Thủy Điện Hủa Na 41,6mm (Nghệ An); Cẩm Xuyên 147,4mm, Thạch Điền 106,8mm (Hà Tĩnh); Điện Hồng 67,8mm (Quảng Nam); Ea Sin 115,6mm, Ea Tóh 74,6mm, ĐLiê Ya2 74mm (Đắk Lắk).

Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 140mm. Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đắk Lắk.