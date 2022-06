Thời thế thay đổi, Alibaba, Tencent bị đối thủ đến sau qua mặt

Theo CNBC, chính sách phong tỏa nghiêm ngặt tại Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất hàng may mặc, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng lại duy trì ở mức thấp. Doanh số các sản phẩm cao cấp tốt hơn so với các sản phẩm đại chúng.

“Tăng trưởng bán lẻ trực tuyến có thể sẽ chậm hơn trong năm nay. Tỷ lệ thâm nhập thị trường cũng vậy, yếu hơn mức trung bình 2,6 điểm phần trăm trong giai đoạn 2015-2021”, Fitch dự báo.

“Điều này là do các nền tảng đang phình to, cả kênh trực tuyến lẫn ngoại tuyến, trong khi niềm tin người tiêu dùng lại yếu đi do lo ngại về một nền kinh tế giảm tốc, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng”, Fitch cho biết, đồng thời dự báo thực phẩm và hàng gia dụng trực tuyến sẽ được quan tâm hơn so với hàng may mặc.

Thời thế thay đổi, Alibaba, Tencent đều bị đối thủ đến sau qua mặt



Trong tháng 5, doanh số bán lẻ hàng hóa trực tuyến tăng hơn 14% so với hồi năm 2021, trong khi doanh số bán lẻ nhìn chung giảm 6,7%. Chính vì vậy, Fitch dự báo ​​doanh số bán lẻ của Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng ở mức thấp một chữ số trong cả năm 2022, so với 12,5% vào năm 2021.

Theo Bernstein, trong quý đầu tiên, các công ty có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho quảng cáo để tiếp cận người tiêu dùng. Họ ước tính mức tăng trưởng quảng cáo thương mại điện tử Kuaishou đạt 65,8% so với cùng quý năm ngoái. Pinduoduo, JD và Meituan cũng có mức tăng trưởng hai chữ số.

Trong khi đó, đối với ByteDance - nền tảng quảng cáo lớn tại Trung Quốc, Bernstein ước tính quảng cáo trong nước chỉ tăng 15% trong 3 tháng đầu năm, dù doanh số bán hàng trực tuyến có thể tăng gần gấp 3 lần.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)