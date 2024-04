Thời sự ngày 4/4: Đề xuất ngày nghỉ cho người lao động dịp 30/4 và 1/5

Vì thế, Bộ LĐ-TB&XH có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4) và làm bù sang ngày khác để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Giá dầu tăng 136 - 295 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 15 đồng/lít

Chiều 4.4, liên bộ Công thương - Tài chính công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 23.916 đồng/lít, tăng 291 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.801 đồng/lít, giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 20.988 đồng/lít, tăng 295 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.015 đồng/lít, tăng 136 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.296 đồng/kg, tăng 151 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Sáng nay áp giải bà Nguyễn Phương Hằng tới tòa

Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa.

Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án 3 năm tù. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà Hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án và có kháng cáo của người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Chu Lập Cơ xin lỗi Trương Mỹ Lan vì để vợ cô độc trong hành trình kinh doanh Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) cho biết, đến tận giờ phút này, dù hết sức bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn không thể tin được gia đình lại vướng vào lao lý. Bị cáo Chu Lập Cơ. Theo bị cáo Chu Lập Cơ, tòa nhà Time Square là tâm huyết, đứa con tinh thần của ông, nhưng khi vợ cần, ông vẫn đưa vào SCB cho việc tái cơ cấu và không nghĩ việc làm ý nghĩa này đã đem lại hậu quả khôn lường. Bị cáo Cơ gửi lời xin lỗi đến Trương Mỹ Lan vì để vợ đơn độc trên con đường kinh doanh, đưa ra quyết định rủi ro. Đồng thời, bị cáo Cơ hứa trước HĐXX sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với bị cáo Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sắp thăm chính thức Trung Quốc

Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 - 12.4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam cuối năm 2023

Trong chuyến thăm này, Việt Nam - Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn điện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Xét xử trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại; qua Viettel Pay; nạp bằng cách chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng để đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Minh Thành - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ. Ảnh: Quang Việt

Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo đã thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, trong đó Nguyễn Minh Thành nhiều nhất hơn 96,4 tỉ đồng. 10 bị can còn lại trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc", người hưởng lợi ít nhất là 150 triệu; người nhiều nhất là hơn 12,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo cơ quan công tố, quá trình điều tra xác định được các bị cáo đã tạo tài khoản, đăng nhập vào trang web "SUMVIP" và "VUACLUB" để tham gia đánh bạc từ hàng chục triệu đến cả trăm tỉ đồng.

Miền Bắc nguy cơ thiếu điện, EVN huy động nguồn điện 'cực đắt'

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu điện từ tháng 4 - tháng 7 năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang ưu tiên giữ nước tối đa ở các hồ chứa thủy điện và đã phải huy động nguồn điện chạy dầu để cung ứng điện.

Cũng theo tính toán của A0, dự kiến tháng 6, công suất khả dụng của tất cả hệ thống ở miền Bắc chỉ từ 23.900 - 24.500 MW, trong khi giờ cao điểm tiêu thụ điện lên tới 25.245 - 27.480 MW. Theo đó, miền Bắc có thể thiếu từ gần 1.600 - 2.900 MW vào các khung giờ cao điểm.

