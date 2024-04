Thời sự ngày 3/4: Động đất mạnh nhất 25 năm ở Đài Loan, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật

Bắt ông Trần Duy Đông về tội "nhận hối lộ" trong vụ Xuyên Việt Oil

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Trần Duy Đông vừa bị khởi tố, bắt giam do có liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil.

ông Trần Duy Đông

Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật

Tại kỳ họp 37, UBKT T.Ư đã kết luận, Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB-XH đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung (Ảnh Gia Hân).

