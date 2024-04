Thời sự ngày 17/4: Lao động Việt tại Đài Loan bị sát hại, xử lý đối tượng khiến bé gái 12 tuổi mang thai

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.416 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.446 đồng/lít (giảm 164 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 25.237 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.226 đồng/lít (tăng 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.011 đồng/lít;

Khác với phiên lao dốc ngày 15/4, hôm nay, thanh khoản thị trường lại co hẹp. Dù các chỉ số đã về dưới vùng 1.200 điểm nhưng lượng tiền gia nhập thị trường để mua cổ phiếu giảm giá không còn tích cực như trước.

Cụ thể, tại Vietcombank, mua bán USD lên 25.070 - 25.440 đồng, thêm 92 đồng so với hôm qua. Eximbank cũng điều chỉnh giá USD lên 25.040 - 25.440 đồng. BIDV nâng tỷ giá lên sát trần, mua bán ở 25.130 - 25.440 đồng.

Ngày 17/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 24.231 đồng, tăng 90 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.019 - 25.442 VND.

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.206 đồng/kg (tăng 198 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex kêu oan, nói '20 bút lục là giả'

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị cáo buộc sử dụng 3 pháp nhân do mình chi phối (gồm Công ty CP đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm, Công ty CP đầu tư bất động sản Thanh Trì và Công ty CP đầu tư bất động sản Mỹ Đình) để chỉ đạo tham gia đấu giá hơn 16.000 m2 đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía đông nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, H.Đông Anh, Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan cho rằng bị oan, cáo trạng truy tố không đúng. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex nói hồ sơ vụ án có "20 bút lục là giả", đồng thời đọc số từng bút lục, kèm theo ngày giờ và tên điều tra viên.

Đường dây sản xuất, mua bán 20.000 hộp Vũ Hoàng Thanh Tâm giả trị giá 50 tỉ

Đường dây sản xuất, buôn bán sản phẩm viên uống An cung Vũ Hoàng Thanh Tâm (An cung Hàn Quốc) giả có quy mô lớn vừa bị Công an TP.Thanh Hóa triệt phá. Đường dây này đã bán ra thị trường hơn 20.000 hộp Vũ Hoàng Thanh Tâm giả, với giá trị khoảng 50 tỉ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian gần đây, nhiều người quảng cáo viên uống An cung Vũ Hoàng Thanh Tâm là sản phẩm có tác dụng phòng chống đột quỵ, bổ não được người tiêu dùng quan tâm, sử dụng.

Đề xuất chi 110 tỷ đồng cho chạy thử Metro số 1

Nội dung vừa được Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) gửi Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM, liên quan dự toán chi phí phát sinh trong trường hợp đơn vị này tham gia chạy thử (trial run) tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đây là công ty sẽ đảm nhận vận hành tuyến metro sau khi được bàn giao, đưa vào khai thác thương mại sau này.

Tổng kinh phí khi đơn vị trên tham gia vận hành thử dự kiến khoảng 110 tỷ đồng, dùng để chi trả tiền điện; lương cho người lao động; bảo hiểm cháy nổ đoàn tàu, thiết bị nhà ga... Công ty đề xuất thành phố cấp kinh phí từ ngân sách cho Ban quản lý đường sắt đô thị (chủ đầu tư) và đặt hàng đơn vị này thực hiện. Trường hợp khoản kinh phí trên chưa được cấp, công ty đề xuất tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ của đơn vị để triển khai các nhiệm vụ được giao. Sau khi dự án nghiệm thu, thanh toán, khoản này sẽ được thu hồi lại.