Thời sự ngày 13/4: Sập hầm đường tàu hỏa ở Khánh Hòa, bắt giam nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc

Kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn Q.1, Công an TP.HCM phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Tại căn phòng bên trong căn hộ, công an phát hiện nhiều va li có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt giam ông Lê Văn Mót (SN 1966, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc) vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Mót bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào đầu năm 2022, tại TP Phú Quốc.