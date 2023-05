Thời sự 24 giờ: yêu cầu báo cáo vụ tuyên phạt cô giáo Lê Thị Dung 5 năm tù

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Triển khai lập trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh. Trong trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh so với chỉ tiêu đất được phân bổ, các địa phương phải gửi Bộ TN-MT và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại kỳ họp tháng 10 sắp tới.

Ngoài ra, Bộ trưởng các Bộ KH&ĐT, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ TN-MT báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Thời tiết nắng nóng khắp cả nước trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 3-5, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóngcục bộ; ở Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Ở phía Đông Bắc Bộ ngày 4-5 có nắng nóng cục bộ; ngày 5-5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng từ ngày 5 đến 6-5. Từ khoảng ngày 7 đến 12-5, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.