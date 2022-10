Thời sự 24 giờ: Y án chung thân bà Dương Thị Bạch Diệp, Bộ Tài chính không đồng ý miễn thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu

Từ những căn cứ trên, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo tuyên y án chung thân với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Y án 5 năm tù với bị cáo Nguyễn Thành Tài, y án 4 năm tù với Nguyễn Thành Rum. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn được giảm từ 4,5 năm tù xuống 3 năm tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khen thưởng những tấm gương dũng cảm cứu người trong lũ quét

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen anh Vi Văn Truyền, Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã nỗ lực cứu nạn thành công những người bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lũ tại bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An) và đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương hành động dũng cảm này.

Trước đó, UBND huyện Kỳ Sơn đã khen thưởng ông Vi Văn Truyền và Lê Minh Hương.

Rạng sáng 2/10, trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại xã Tà Cạ, Tây Sơn và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Khi lũ quét xảy ra, anh Vi Văn Truyền (trưởng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ) cùng một số người nhanh chóng hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản.

Quá trình giúp dân, anh Truyền và anh Lê Minh Hương đã dũng cảm bơi theo lũ tiếp cận căn nhà đang có nhóm 10 người bị mắc kẹt để giải cứu 10 người này đến nơi an toàn. Chỉ ít phút sau giải cứu, cả căn nhà này đã bị cuốn trôi.

Cơn lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn gây thiệt hại nặng nề. Có 55 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều căn nhà bị hư hỏng, ngập nước. Nhiều tài sản của người dân cũng bị cuốn trôi. Xót xa hơn, một cháu bé 4 tháng tuổi trú xã Tà Cạ đã bị nước lũ cuốn mất tích dẫn đến tử vong.

