Thời sự 24 giờ: Xuân Bắc xin lỗi khán giả

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng chuyên môn đã phân tích, đánh giá tất cả quá trình tiếp nhận, khám chữa bệnh cho cháu L. và đi đến kết luận: "Cháu L. được tua trực tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán chỉ định xét nghiệm đúng quy trình; các nhân viên y tế phối hợp xử lý, hồi sức tích cực cho trẻ nhưng đáng tiếc bệnh nhi bỏ về, không ở bệnh viện nên không theo dõi, can thiệp, cấp cứu kịp thời; chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân".

Anh Chi cho biết, người cuối cùng là bác sĩ T. đến khám cho con anh, bác sĩ T. xem phim xong rồi vẫn nói không có gì. Bác sĩ T. nghe tiếng thở và nói con anh bị hen suyễn chứ không phải hóc dị vật. Sau đó, bác sĩ cho con anh Chi thở khí dung, cháu có ổn hơn một tí và được đưa lên khoa điều trị ở tầng 5.

Tuy nhiên, lúc 23 giờ 15 tối mùng 5 Tết, điều dưỡng khoa nhi hô hấp đến chăm sóc nhưng không thấy cháu L. tại buồng bệnh (người nhà tự ý đưa bệnh nhi L. về nhà) và báo cáo với bác sĩ trực.

Bộ Công an đề xuất sửa nhiều quy định liên quan đến cấp Tướng

Theo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, Bộ đề xuất sửa nhiều quy định liên quan đến cấp Tướng.

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Đồng thời, dự thảo đề xuất Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Dự thảo luật cũng đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng (sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội) và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng (tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; các vị trí cụ thể quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Theo dự thảo, Thiếu tướng sẽ không quá 162 vị trí, bao gồm: Cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông (số lượng không quá 11);