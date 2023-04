Thời sự 24 giờ: Xử phúc thẩm vụ 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết: nghị án kéo dài, ngày 10/5 tuyên án

Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của Vua Charles III tại Anh

Sáng 28/4, tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - Iain Frew, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, nhận lời mời của Hoàng gia Anh, Chủ tịch sẽ tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III tại Anh.

Nhà vua Charles III là biểu tượng cao quý của Vương quốc Anh và là người tích cực ủng hộ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; mong muốn chuyến công tác sẽ góp phần tăng cường nền tảng chính trị thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Đại sứ Iain Frew cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự và vui mừng vì Chủ tịch nước nhận lời mời của Hoàng gia Anh sang tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles Đệ tam tại Anh. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ dù mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam nhưng đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh; tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thiết thực.

