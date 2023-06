Thời sự 24 giờ: Xử lý dứt điểm vụ AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm

Trả lời về vấn đề đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra kỳ thi, sau vụ tấn công khủng bố tại trụ sở chính quyền cấp xã ở huyện Cư Kuin, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa cho biết, Công an tỉnh đã có kế hoạch cụ thể thắt chặt an ninh trong kỳ thi, không chỉ trên địa bàn huyện Cư Kuin mà áp dụng với toàn tỉnh.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm this au vụ việc tại Cư Kuin

Qua đó, yêu cầu đặt ra là đảm bảo an ninh tuyệt đối tại 33 điểm thi cho thí sinh, cán bộ, phụ huynh đưa con em đi thi.

Ông Khoa thông tin, tại địa bàn huyện Cư Kuin có 2 điểm thi tại 2 trường THPT Việt Đức và THPT Y Jút với trên 690 thí sinh dự thi, 41 phòng thi.

Riêng trường hợp của con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu), người hy sinh trong vụ tấn công, thí sinh được đổi diện ưu tiên để đảm bảo quyền lợi trong kỳ thi.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an đã có phương án đảm bảo an ninh trong quá trình diễn kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lường trước vấn đề tâm lý với học sinh, nhất là tâm lý học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, Công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương tham mưu để cấp ủy tổ chức động viên, ổn định tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình có con em tham gia kỳ thi.

Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị 4-5 năm tù

Ngày 19/6, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù. VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX phạt bị cáo Hạnh 4 - 5 năm tù.

Theo vị đại diện VKS, bị cáo Hạnh đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Công ty nhà Thủ Đức đối với 15 kỳ từ tháng 4/2018 - 6/2019 trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế.

Cạnh đó, bị cáo này còn có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Công ty nhà Thủ Đức không áp dụng đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.