Thời sự 24 giờ: Xét xử vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong

Truy tố các bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về tội "Nhận hối lộ"; bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu GĐ BV Đa khoa Đồng Nai, GĐ Sở Y tế Đồng Nai, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ"; bị can Bồ Ngọc Thu, cựu GĐ Sở KH&ĐT Đồng Nai, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

30 bị can còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu Chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho các ông Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỷ đồng. Cụ thể, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỷ đồng, ông Thái 14,5 tỷ đồng và cựu Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng.

Tiêu gần 35.000 tỷ trong 11 tháng, Bộ GTVT đứng tốp đầu về giải ngân

Chiều 24/11, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân và tiến độ các dự án do Bộ GTVT quản lý, ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư cho biết, dự kiến đến hết tháng 11/2022, Bộ GTVT giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung (69,4% so kế hoạch giao đầu năm).

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, kết quả giải ngân hết tháng 11/2022 của Bộ GTVT (62,4%) duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước.