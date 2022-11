Thời sự 24 giờ: Xét xử phúc thẩm sư trụ trì lừa 1 triệu USD của nữ ca sỹ nổi tiếng

Theo đó, dự thảo quy định đối với nhóm nhà ở cũ có nguồn gốc sở hữu nhà nước thì hạn mức diện tích bình quân tối thiểu là 8m2. Đây là nhà do các cơ quan đơn vị bố trí phân phối, cho thuê trước đây hoặc có hợp đồng thuê nhà ở cũ do Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội (thuộc UBND TP Hà Nội).

Không chỉ sử dụng các loại chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức khảo thí nước ngoài cấp như IELTS, TOEIC, TOEFL, từ năm 2023, nhiều trường đại học (ĐH) của Việt Nam sẽ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ do chính các trường trong nước cấp. Chứng chỉ ngoại ngữ “nội” được nhắc đến ở đây là VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) do các trường ĐH trong nước tổ chức thi và cấp.

Hiện nay có khoảng 25 trường ĐH trên cả nước được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ.

Xem thêm: Tuyển sinh ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ thiếu công bằng với học sinh nông thôn?

ĐH Quốc gia TPHCM vừa ban hành công văn gửi các trường thành viên về việc sử dụng chứng VSTEP trong tuyển sinh, đào tạo và công nhận tốt nghiệp tại các trường thành viên.

Hiện đã có thêm nhiều trường ĐH cũng sử dụng chứng chỉ VSTEP trong xét tuyển sinh cũng như xét chuẩn đầu ra. Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM cho biết sẽ sử dụng chứng chỉ VSTEP để xét tuyển sinh ĐH từ năm 2023 trở đi.

Xem thêm: Thí sinh lo 'thiệt thòi' vì xét tuyển IELTS, đại diện các trường đại học nói gì?

Được biết, hiện các đơn vị có tổ chức thi chứng chỉ VSTEP hay sử dụng chứng chỉ này để xét công nhận tốt nghiệp đều có quy định thang bậc quy đổi sang thang điểm tương ứng với chứng chỉ quốc tế IELTS. Chi phí học tập và thi VSTEP rẻ hơn rất nhiều so với IELTS, nên được khá nhiều sinh viên, học viên lựa chọn.

Xem thêm: Ưu tiên xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ, thí sinh có bị thiệt?