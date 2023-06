Thời sữ 24 giờ: Vụ tấn công trụ sở ủy ban xã tại Đắc Lắc: 45 đối tượng đã bị bắt

Vụ tấn công trụ sở ủy ban xã tại Đắc Lắc: 45 đối tượng đã bị bắt

Theo báo CAND, liên quan đến vụ nổ súng tấn công trụ sở xã tại Đắc Lắc, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45 đối tượng.

"Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy quét, bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Người phát ngôn Bộ Công an thông tin.

Công an và lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp truy bắt tại cầu Cá Ngựa, thôn Đồng Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin. Ảnh: TTXVN

Tại xã Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin), tình hình đã ổn định, cuộc sống người dân trở lại bình thường. Công an Đăk Lăk đang kêu gọi người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang; thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Một nghi phạm bị bắt. Ảnh: CAND

Ngày 12/6, Thủ tướng đã cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đăk Lăk hy sinh trong khi làm nhiệm vụ là: thiếu tá Hoàng Trung và đại úy Nguyễn Đăng Nhân, công an xã Ea Ktur; thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại úy Hà Tuấn Anh, công an xã Ea Tiêu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur Nguyễn Văn Kiên; Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng.