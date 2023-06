Thời sự 24 giờ: Vụ tấn công ở Đắk Lắk: 3 con tin được về với gia đình, bắt một trong những kẻ cầm đầu

Theo thông báo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm, diễn ra sáng 15/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia.

Đảng ủy Công an Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân. Đây cũng là cơ quan nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, chính sách, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác trong công an.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Công an kiêm nhiệm. Phó Bí thư do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an kiêm nhiệm còn Ủy viên thường vụ là các Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ 2015 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức vụ người đứng đầu Nhà nước tại kỳ họp bất thường diễn ra sáng 2/3.

Nhiều cựu lãnh đạo Thanh Hóa vi phạm nghiêm trọng liên quan dự án của FLC, AIC

Tại kỳ họp thứ 29 của UBKT Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

UBKT Trung ương xác định BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Việc này đã để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, theo thuộc về BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Về trách nhiệm cá nhân, UBKT Trung ương xác định những sai phạm đã chỉ ra liên quan nhiều cán bộ, gồm: Mai Văn Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Phạm Ngọc Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

UBKT Trung ương xác định những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.