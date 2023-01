Thời sự 24 giờ: Vụ nổ súng trong đêm Giao thừa tại Gia Lộc (Hải Dương): 2 người tử vong

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 14-17 độ C.

Còn theo trang Accuweather của Mỹ dự báo, hôm nay nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 9 độ C, sau đó nền nhiệt 10-17 độ C sẽ duy trì đến hết tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai nhiệt độ thấp nhất đợt, 1-7 độ C.

Số vụ TNGT sau 4 ngày nghỉ Tết ít hơn cùng kỳ năm ngoái…5 vụ

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (ngày 23-1) cả nước xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết và 13 người bị thương.

Xem thêm: Tài xế nói uống rượu từ buổi trưa, tối vẫn vi phạm gấp 1,7 lần mức ‘kịch khung’

Trong khi đó, thống kê từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc cho thấy, sau 3 ngày nghỉ Tết (từ 7h sáng 30 Tết đến 7h sáng mùng 2 Tết Quý Mão 2023), số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông là 11.522, tăng 1,7%, số ca tử vong là 128 trường hợp, tăng 10,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Xem thêm: Nên ăn gì trước khi uống rượu, bia?

Như vậy sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 đến 23-1), cả nước xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người chết và 61 người bị thương.