Thời sự 24 giờ: Vụ học sinh bao vây cô giáo: Bộ GD-ĐT: ‘hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng’

Vụ học sinh bao vây cô giáo: Bộ GD-ĐT: ‘hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng’

Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý.

Bộ đánh giá đây là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận nên đề nghị tỉnh Tuyên Quang xác minh, xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm của các cá nhân và tập thể liên quan.

Hình ảnh nam học sinh có cử chỉ hỗn láo với giáo viên tại trường THCS Văn Phú. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang rút kinh nghiệm, tăng cường kỷ cương trường học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thường xuyên kiểm tra, phối hợp với gia đình và các tổ chức liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kết quả về Bộ trước ngày 29/12.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng đánh giá "đây là việc rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được".

Với phụ huynh, lãnh đạo Bộ cho rằng, giáo dục không chỉ trong nhà trường, mà có mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh, gia đình. Vì vậy, trong từng trường hợp cụ thể, sự phối hợp với gia đình rất quan trọng. Vấn đề xã hội và giáo dục học sinh không chỉ trong gia đình, nhà trường, mà là toàn xã hội.

Đã khởi tố 235 bị can vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy

Liên quan đến vụ việc vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam phát hiện ngày 16-3 tại sân bay Tân Sơn Nhất, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X, ông Nguyễn Đức Thái, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết, đến nay, qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 235 bị can về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Trước đó, ngày 31/5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Như vậy, so với thời điểm cuối tháng 5/2023, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 106 bị can liên quan đến vụ việc này.

