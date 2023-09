Thời sự 24 giờ: Vụ bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi: nghi phạm đã tự sát; Ba ngày đấu giá biển số ô tô, ngân sách dự thu hơn 110 tỷ đồng

Trước đó Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội giết người.

Theo công an, Trang "biết bị truy bắt ráo riết nên 21h35 ngày 19/9 nhảy xuống sông từ cầu Đuống", huyện Gia Lâm. Địa điểm này cách ao cá chừng 20 km.

Chiều 19/9, Trang đón bé gái 21 tháng tuổi từ trường mầm non trong khu đô thị, lái xe máy đưa đến tỉnh Hưng Yên. Trang để bé gái ngồi trước, đi vòng vèo qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại bé 21 tháng tuổi tại Gia Lâm gây phẫn nộ dư luận, tối 22/9, Công an Hà Nội thông báo thi thể phụ nữ tìm thấy trên sông Đuống chính là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đang bị bị truy tìm từ hôm 19/9.

Vụ bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi: Công an xác định nghi phạm đã tự sát

Giai đoạn 2 vụ án ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu Phó phòng Vận tải hàng không Vũ Hồng Quang tiếp tục bị khởi tố

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu”, ngày 22/9 Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Vũ Hồng Quang - cựu phó trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.

Cựu phó trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam Vũ Hồng Quang.

Ông Quang là bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã bị đưa ra xét xử trước đó. Đồng thời Cơ quan An ninh cũng khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Dũng (lao động tự do). Cả hai người trên cùng bị điều tra về tội "đưa hối lộ".

Cùng vụ án, Cơ quan An ninh ra quyết định khởi bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Mạnh Cương (sinh năm 1977, trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet); Trần Thanh Nhã (sinh năm 1991, lao động tự do) và Đặng Nhật Đức (sinh năm 1975, giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) về tội Những người trên bị điều tra về tội "đưa hối lộ".

Trước đó, giữa tháng 6, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "nhận hối lộ" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.

Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Tùng - phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên về tội nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới trong quá trình cơ quan an ninh điều tra giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu".