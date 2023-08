Thời sự 24 giờ: Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi 15 tỷ tiền chuộc: CA Hà Nội nói về thông tin nghi phạm là CSGT

Từ đầu tháng 8 đến nay, giá gạo nguyên liệu tăng bình quân 3.000-3.500 đồng một kg, tùy loại so với cùng kỳ tháng trước.

Bộ trưởng Công Thương giao các đơn vị quản lý thị trường trong nước theo dõi tình hình, cùng Sở Công Thương địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung gạo trong nước.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chợ, siêu thị và các kho nhằm kiểm soát nguồn cung, giá bán. Việc này cũng để ngăn các hành vi vi phạm niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng và định giá gạo bất hợp lý. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của một số quốc gia, gạo Việt được các đối tác lớn tìm mua với số lượng tăng vài chục lần. Trước thực tế này, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân xuất khẩu gạo duy trì nghiêm chế độ báo cáo định kỳ lượng thóc, gạo tồn kho, tình hình ký và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn

Ngày 15/8, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trí để điều tra về tội nhận hối lộ.

Giám đốc Sở TN&MT An Giang Nguyễn Việt Trí.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố bảy người gồm: Huỳnh Văn Thái - trưởng phòng khoáng sản Sở TN&MT tỉnh An Giang; Trần Văn Hải - giám đốc Trung tâm quan trắc thuộc Sở TN&MT; Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ - cùng là nhân viên của trung tâm này; Bùi Minh Tuân là phó giám đốc Công ty Nam Khang và giám đốc Công ty Việt Khoa.

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí cùng các cán bộ trên bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.