Thời sự 24 giờ: VKSNDTC kêu gọi Chủ tịch AIC đầu thú; xử phạt Tiktoker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tiktoker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng

Ngày 29/11/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. HCM phối hợp Sở TT-TT TP. HCM mời làm việc ông P.Đ.T (chủ kênh TikTok 'Nờ Ô Nô') về hành vi “Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Cụ thể: ông P.Đ.T đã tạo lập, sử dụng tài khoản TikTok cá nhân “Nờ Ô Nô” (hơn 670.000 người theo dõi) để đăng tải nhiều clip về hoạt động từ thiện của mình. Trong các đoạn clip, T. sử dụng lời lẽ miệt thị, xem thường người khác gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Tại buổi làm việc, ông P.Đ.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, cam kết không tái phạm, chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng. Đồng thời ông T. cũng gửi lời xin lỗi đến những người bị tác động, ảnh hưởng bởi những đoạn clip do mình đăng tải, thể hiện thái độ thành khẩn và mong muốn được tha thứ cho hành vi sai phạm của cá nhân.

Thanh tra Sở TT-TT đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.Đ.T với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng, buộc cam kết không tái phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Cùng với việc truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) cũng kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã.

Trước đó tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào tháng 11, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các đồng phạm bỏ trốn ra nước ngoài vẫn được xét xử vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, ông Nguyễn Thái Học nhiều lần nhấn mạnh: "Dù có trốn ra nước ngoài cũng không thoát được sự trừng trị của luật pháp".