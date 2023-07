Thời sự 24 giờ: Vì sao dự án gần 20 triệu USD của cựu CEO Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang dừng hoạt động?

Công ty Arevo do cựu CEO Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang và chồng là ông Sonny Vũ thành lập. Công ty này từng thông tin việc sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D, chiếc xe đạp bằng sợi carbon nguyên khối đầu tiên có tên SuperStrata.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 đối tượng khác là Nay Yên (53 tuổi); Y Jũ Niê (55 tuổi); Nay Tam (49 tuổi) và Nay Dương (55 tuổi) liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã về tội danh: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Xem thêm: Đầu thú, nộp vũ khí sẽ được khoan hồng

Theo cơ quan điều tra, 5 bị can sau khi tham gia gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan chức năng.

Xem thêm: Người vợ kể báo công an, đưa chồng về đầu thú vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Xem thêm: Vợ ôm mặt khóc, đưa chồng đi đầu thú

Tính đến ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", khởi tố 7 bị can về tội "Không tố giác tội phạm", 1 bị can về tội "Che giấu tội phạm", 1 bị can về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Vụ ‘bắn nhầm’ dê tại Mỹ Đức: bồi thường 20 triệu đồng cho người dân

Liên quan đến vụ việc, 3 cựu Công an thị trấn Đại Nghĩa bắn dê của người dân ở huyện Mỹ Đức, sáng 1/7, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết đại diện của gia đình 3 cựu công an đã chủ động bồi thường thiệt hại số tiền 20 triệu đồng cho gia đình này.

Trong buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều ngày 30-6, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thành Long cho biết vụ việc này có dấu hiệu tội phạm nên đã bị khởi tố hình sự.

Xem thêm: Vụ 3 cựu công an 'bắn nhầm' dê có dấu hiệu tội phạm