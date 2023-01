Thời sự 24 giờ: Vì sao Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt giam, khởi tố? TP.HCM cấm xe qua đường Lê Duẩn 5 ngày phục vụ người xem bóng đá

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Việt Nam – Lào ký kết 10 văn kiện hợp tác Sáng nay 11/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, sang thăm chính thức nước CHDCND Lào. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng trong năm 2023. Ngay sau Lễ đón chính thức tại thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Hai Thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, bền vững của quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên trao đổi nhiều đoàn trên tất cả các cấp, các kênh; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tổ chức thành công hàng trăm hoạt động ý nghĩa trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022" ở cả hai nước. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí nỗ lực triển khai Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác song phương Việt - Lào 2021-2023 và các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực. Ngay sau cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác Vì sao Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt giam, khởi tố? Chiều 11/1, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin quá trình điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh miền Tây. Xem thêm: Chủ xe xếp hàng 3 ngày, đăng kiểm 4 lần vẫn trượt Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ. Xem thêm: Ám ảnh đi đăng kiểm: Bị công an giữ nửa ngày, xếp hàng xuyên đêm chờ lấy số Theo Công an TPHCM, qua điều tra ban đầu, lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho ông Hà để cấp giấy phép thành lập. Hàng tháng, hàng quý, các trạm đăng kiểm đều chung chi tiền cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam và ông Đặng Việt Hà... Xem thêm: TP.HCM: website giúp lấy số đăng ký đăng kiểm xe trực tuyến Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM, cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định quá trình phạm tội của các bị can trong thời gian dài. Các bị can đã chỉ đạo, hướng dẫn xuyên suốt từ giám đốc đến các đăng kiểm viên, nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm. Trong đó, vai trò của ông Đặng Việt Hà, Cục Trưởng Cục Đăng kiểm thể hiện rõ. Xem thêm: "Táo quân" 2023 nóng hổi chuyện giám đốc đăng kiểm không biết chữ Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 84 bị can về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác. Trong đó có 80 bị can là Giám đốc, Phó giám đốc, nhân viên các Trung tâm Đăng kiểm và các đối tượng môi giới; 3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Trần Anh Quân (Quyền trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới), Phạm Đức Ngọc (Chuyên viên Phòng kiểm định xe cơ giới). Xem thêm: Khởi tố, bắt Giám đốc và 6 nhân viên Trung tâm đăng kiểm 50-14D Cũng trong ngày 11/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D - Hoàng Tấn Lực (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi), Bế Bình Dương (SN 1984, ngụ quận 12) - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D cùng 5 nhân viên về tội nhận hối lộ. Xem thêm: Các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội quá tải, chủ xe xin 'lối thoát' 5 người còn lại là Đặng Huỳnh Nhật Quang (SN 1990) - Chuyền trưởng TTĐK 50-14D; Hà Anh Tiến (35 tuổi), Vũ Trường Sơn (34 tuổi), Nguyễn Văn Nối (26 tuổi), Trần Hoài Phạm Anh Ly (40 tuổi, cùng là kiểm định viên). Mưa lớn gây khó cho việc đưa thi thể bé trai 10 tuổi lên mặt đất Bước sang ngày thứ 12, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 10/1 mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến công tác triển khai cứu nạn. Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình làm việc cho người và các thiết bị tại hiện trường Đến sáng 11/1, lực lượng cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 3. Đồng thời, đã đào đất đến cao độ tầng chống 4 và cắt đầu cọc để chuẩn bị cho công tác lắp tầng chống 4. Đã bước sang ngày thứ 12 nhưng công tác cứu hộ bé Hạo Nam nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. Nhân lực, thiết bị máy móc được bổ sung đến hiện trường trong những ngày qua. Thậm chí búa rung 180kW từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được chuyển vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ. TP.HCM cấm xe qua đường Lê Duẩn 5 ngày phục vụ người xem bóng đá Ngày 11/1, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết để phục vụ người hâm mộ bóng đá xem AFF Cup trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch, quận 1), tuyến đường này sẽ cấm toàn bộ xe lưu thông từ nay đến 16/1. Theo đó, Sở GTVT TP gợi ý 2 hướng lưu thông thay thế như sau: + Đối với hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Alexandre de Rhodes hoặc đường Hàn Thuyên → đường Pasteur. + Đối với hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: đường Pasteur → đường Hàn Thuyên hoặc đường Alexandre de Rhodes → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sở GTVT TP.HCM lưu ý người dân chấp hành hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường và lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông. Phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1) để được hỗ trợ. Bộ Y tế ra công văn khẩn yêu cầu tìm biến thể mới của COVID-19 Trong công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 để xử lý kịp thời. Đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh từ khu vực đang bùng phát dịch, nơi xuất hiện biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Các tỉnh, thành chủ động, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới của COVID-19 để lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vắc xin COVID-19, cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, lưu ý ở các tỉnh, thành lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao. Các tỉnh, thành cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thực hiện công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch, có các phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. Đặc biệt, bộ yêu cầu bệnh viện trực thuộc thường trực chống dịch; phối hợp với các viện, địa phương đánh giá nguy cơ dịch bệnh; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và tổ chức cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.