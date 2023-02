Thời sự 24 giờ: Vì sao cả nhà báo Hàn Ni lẫn 'quân sư luật' của bà Nguyễn Phương Hằng đều bị bắt giam, khởi tố?

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế TPHCM đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) triển khai các biện pháp giám sát chặt người nhập cảnh đi/đến từ vùng có dịch cúm A (H5N1). Phối hợp với các trạm kiểm dịch động vật trong giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu.

Xem thêm: Campuchia có ca cúm A/H5N1, Viện Pasteur TP HCM ra công văn khẩn

Đặc biệt, cơ quan này cần giám sát, phát hiện sớm các trường hợp, chùm ca bệnh/ổ dịch cúm và viêm hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế để điều tra dịch tễ. Lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TPHCM xác định nguyên nhân, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế lây lan diện rộng.

Xem thêm: Giới khoa học Australia: Cần cân nhắc việc tiêm phòng cúm gia cầm H5N1

Đối với các trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức, Sở Y tế TPHCM yêu cầu phối hợp với phòng y tế tham mưu UBND chỉ đạo các ban, ngành địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm A.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đảm bảo nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc để tiếp nhận cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm cúm A (H5N1).

Trước đó, ngày 24.2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại nơi ở của nhà báo Hàn Ni

Sáng 25/2, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, di lý nhà báo Đặng Thị Hàn Ni về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét. Bà Hàn Ni bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự 2015, tối 24/2.

Xem thêm: Cảnh sát thu giữ nhiều thùng tài liệu tại nơi ở của bà Hàn Ni

Xem thêm: Bà Nguyễn Phương Hằng từng gửi đơn tố cáo nhà báo Hàn Ni

Cảnh sát niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra vụ án. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, việc khám xét hoàn tất. Cảnh sát đưa tài liệu và nhà báo Hàn Ni lên ôtô 16 chỗ để rời đi.