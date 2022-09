Thời sự 24 giờ: Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, thực hư việc gia đình nạn nhân vụ cháy karaoke tại Bình Dương nói không được hỗ trợ

Các bị can tại Dược Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái công vụ, trái nguyên tắc tài chính, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính để hạch toán giảm nợ và ghi giảm giá vốn. Chuỗi hành vi dẫn tới ngân sách bị thiệt hại 3,848 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng).

Khởi tố bắt giam chủ quán karaoke bị cháy

Chiều 9/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng (chủ quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

Trước đó, khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa. Các chiến sĩ PCCC đã đưa 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, ba chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke tìm kiếm nạn nhân nhưng do vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm Trung tá Đặng Anh Quân - đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 33 người chết gây rúng động dư luận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

20h30 ngày 8/9, tròn 24 giờ sau khi quán karaoke bốc cháy, lực lượng chức năng đã tìm thấy 32 thi thể đưa về nhà xác và một nạn nhân tử vong tại bệnh viện do trước đó nhảy lầu xuống đất bị thương tích nặng.

