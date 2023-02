Thời sự 24 giờ: Triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy 'nước biển' cho học sinh

Triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy 'nước biển' cho học sinh

Ngày 3/2, công an quận Thanh Khê nhận thông tin từ trung tâm y tế quận về 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (725 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi ma túy. Học sinh bị ngộ độc nặng, giãn đồng tử. Do được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng kịp thời nên các em đã qua cơn nguy kịch.

Công an quận Thanh Khê chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác minh, lấy lời khai từ các học sinh để điều tra. Công an đã tạm giữ Mai Hà Quỳnh Chi, Trần Thanh Hiền, thu giữ 10 chai dung dịch chứa chất ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat.

Điều tra mở rộng, công an bắt quả tang Võ Thái Huy (19 tuổi, trú phường Hòa Minh), thu giữ 2 chai dung dịch chứa ma túy “nước biển”. Cùng ngày, lực lượng công an bắt khẩn cấp Lê Vinh Quang (19 tuổi, trú phường Hòa Minh), thu giữ 2 chai lớn và 13 lọ dung dịch chứa ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat.

Từ lời khai của các nghi can, lực lượng công an xác định Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) chính là “tổng đại lý” cung cấp ma túy dạng “nước biển” cho Hiền, Huy, Quang để bán cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, Long đã bỏ trốn.

Đóng đèo Prenn vào TP Đà Lạt để sửa chữa trong 1 năm