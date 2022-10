Thời sự 24 giờ: Tranh cãi đề xuất CSGT mặc thường phục, Kiểm lâm Nghệ An bị tố gọi người đánh lái xe

Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm và tranh luận của độc giả, trong đó phân chia rõ luồng quan điểm đồng tình hay còn băn khoăn ở nhiều khía cạnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, vai trò, trách nhiệm của CSGT là tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, chứ không phải bắt tội phạm mà cần phải cải trang.

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, quy định này có thể dẫn đến một số bất cập nhất định trong quá trình thực hiện, áp dụng pháp luật. Cần căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế tại Việt Nam để ban hành và áp dụng đề xuất.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc mặc thường phục khi làm nhiệm vụ là của Cảnh sát hình sự nhằm bắt giữ tội phạm hình sự. CSGT cứ công khai mà làm việc, tăng cường lắp đặt nhiều camera giám sát, trưng dụng các hình ảnh camera của người dân. Thậm chí ngành công an cần tính đến chuyện trả phí cho các hình ảnh phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Có như thế mới tận dụng được nguồn lực trong dân và khuyến khích tự giác.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã chính thức điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21/10. Cụ thể, với vùng 1, giá xăng RON95 tăng thêm 340 đồng/lít, lên mức 22.340 đồng/lít. Xăng RON92 tăng thêm 200 đồng/lít lên mức 21.490 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu tăng mạnh do diễn biến giá dầu thế giới trong thời gian qua tăng liên tục ở mức cao. Dầu diesel 0.05S tăng 600 đồng/lít lên mức 24.780 đồng/lít.

Ngày 21/10, Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin về cuộc làm việc tại TP. HCM của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên với Công ty Xăng dầu khu vực II thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, qua thống kê có những ngày cao điểm nhất cũng chỉ có khoảng trên 200 cửa hàng bán lẻ không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

Nếu so với tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong cả nước, con số này chỉ chiếm hơn 1% và đặc biệt là quan sát kỹ hơn thì thấy hiện tượng này chỉ có xảy ra ở một vài địa bàn là TP. HCM và một vài tỉnh ĐBSCL. Điều này đã đặt ra câu hỏi: tại sao hiện tượng này không xảy ra ở các nơi khác?, tại sao chỉ có hơn 1% cửa hàng xăng dầu tạm ngưng mà dư luận lại cho là khủng hoảng hệ thống phân phối xăng dầu trong cả nước?

Liên quan đến việc một số thương nhân đầu mối xăng dầu dừng hoạt động nhưng không nộp số dư vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đúng quy định, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Công ty CP Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P, (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đôn đốc nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.

Lý do là các doanh nghiệp này không còn tiếp tục hoạt động với vai trò là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tổng số tiền mà hai doanh nghiệp này chưa nộp là hơn 24 tỷ đồng.