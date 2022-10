Thời sự 24 giờ: Trận mưa ở Đà Nẵng 500 năm có một lần, bão, áp thấp, mưa lũ dồn dập đến cuối năm 2022

Việt Nam xuất hiện tần suất mưa cực đoan ngày càng nhiều hơn, hệ thống sông ngòi luôn ở mức cao hơn báo động III mỗi khi có lũ. Chúng ta chỉ có thể hạn chế các rủi ro ngập lụt bằng cách tăng không gian cho nước bằng hồ chứa, hạn chế phát triển đô thị kiểu be bờ xung quanh bờ biển, hạn chế lấn sông và hãy dành không gian mặt thoáng cho nước tự chảy. Ở nông thôn hạn chế bê tông hóa mảnh vườn hoặc mảng sân nhà mình. Các trường học, các công sở không nên bít kín bằng bê tông, vừa nóng vừa không thấm nước.

Tìm thấy thêm 2 nạn nhân vụ sạt lở mỏ titan tại Bình Thuận

Chiều 17/10, lực lượng chức năng tại hiện trường tìm kiếm cho biết, vừa tìm thấy thêm một thi thể nam công nhân trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường.

Nạn nhân thứ 3 này là anh Huỳnh Tấn Phước. (SN 1979, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Tùng. (SN 1990, quê Bình Định) nổi trên mặt nước cách nơi xảy ra sự cố sụp bãi thải sau tuyển quặng titan khoảng 200m.

Như vậy, đến nay chỉ còn một công nhân hiện đang mất tích là anh Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tỉnh Bình Thuận). Công tác tìm kiếm vẫn đang tích cực triển khai.

Uỷ ban Kinh tế thông tin về vụ án tại Công ty An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp Quốc hội chiều 17/10, trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh sự việc xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, vừa qua cơ quan chức năng Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại và các đơn vị liên quan. Vụ việc đã làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội "hơi xáo trộn", người dân kéo nhau đi rút tiền ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

