Thời sự 24 giờ: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ bà Hàn Ni xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Thượng tá Tân Xuân Tiên - Phó Trưởng Công an TP. Thủ Đức cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP. Thủ Đức phối hợp với các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích.

“Các chuyên đề ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đều được thực hiện rất quyết liệt và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng nhiều vụ tai nạn thương tâm vẫn xảy ra vì nhiều lý do khác nhau”, Thượng tá Tân Xuân Tiên cho hay. Đợt ra quân lần này kéo dài đến hết ngày 31/12/2023

Vì sao Trung Quốc ngưng nhập tôm hùm bông Việt Nam?

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM – Bộ NN&PTNT) vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ về kết quả làm việc trực tuyến với Vụ Giám sát kiểm dịch động thực vật của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến việc xuất khẩu tôm hùm bông. Theo đó, xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc bị ách tắc không rõ nguyên nhân từ 8/2023 đến nay.

Sau khi trao đổi trực tuyến với Vụ giám sát kiểm dịch động thực vật của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, được biết Tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã sửa đổi Luật Bảo vệ động vật hoang dã, trong đó cấm đánh bắt, sử dụng, kinh doanh, buôn bán đối với tôm hùm bông và các loài trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ. Những thay đổi này đã được thông báo đến các hải quan địa phương để thực hiện quy định trên khiến xuất khẩu chậm lại.

Trong quy định mới này, với tôm hùm bông nuôi, Trung Quốc yêu cầu phải có chứng minh quá trình nuôi rõ ràng; không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên (con giống phải là thế́ hệ F2). Về thủ tục nhập khẩu tôm hùm bông nuôi vào Trung Quốc, nhà nhập khẩu các nước (gồm Việt Nam) phải xin cấp phép về Bảo vệ động vật hoang dã từ Cục Ngư nghiệp (Bộ Nông nghiệp Trung Quốc).

Các cơ sở bao gói, nuôi tôm hùm bông xuất khẩu phải thực hiện đăng ký danh sách kèm theo thông tin cụ thể về cơ sở nuôi tôm hùm. Riêng thủ tục thông quan lô hàng và kiểm tra an toàn thực phẩm không thay đổi so với trước đây.

Sau khi nhận được danh sách đăng ký của phía Việt Nam, Trung Quốc sẽ tổ chức kiểm tra trực tuyến hoặc trực tiếp đối với cơ sở nuôi và công bố trên website của Tổng cục Hải quan nước này.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của tôm hùm Việt Nam. Tính đến hết tháng 8, xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc đạt 76 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ 2022. Mỗi kg tôm hùm bông đang được các hộ nuôi bán với giá 1-1,3 triệu đồng, giảm một nửa so với cách đây hai tháng.