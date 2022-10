Thời sự 24 giờ: TP. HCM có thể có thêm ca nhiễm đậu mùa khỉ

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, nhân viên; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình xử lý công việc, bảo đảm quy trình chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân.

Xem thêm: Mỗi chuyến bay giải cứu lãi hàng tỷ đồng

Mới đây Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 2 bị can là Nguyễn Hồng Hà, nguyên là cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) về tội "Nhận hối lộ"; bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (34 tuổi), nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; ông Hoàng Anh Kiếm (44 tuổi), nghề nghiệp tự do, về tội "Đưa hối lộ".

Tính đến thời điểm này, đã có 22 người bị khởi tố sau 8 tháng công an vào cuộc điều tra vụ án liên quan đến các chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Xem thêm: Bắt thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Riêng tại Bộ Ngoại giao, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố Thứ trưởng Tô Anh Dũng; Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan; Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng; Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn Anh và Phó trưởng Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Lưu Tuấn Dũng.

Đề nghị truy tố Chỉ tịch tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Công an TP.HCM xác định tính đến ngày 20/1 đã có 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác. Trong đó, Công an TP.HCM đã làm việc với 3.999 nạn nhân, còn 362 trường hợp không đến làm việc.

Xem thêm: Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thái Luyện. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hôm 12/8, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, thời gian diễn ra phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 tháng. Sau đó, tòa ra quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM đề nghị điều tra bổ sung.