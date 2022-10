Thời sự 24 giờ: Thực hư hình ảnh xe cảnh sát 113 tại trụ sở Vingroup, con trai bà Nguyễn Phương Hẳng đặt 10 tỷ để đảm bảo mẹ tại ngoại

Anh Tuấn xin được đặt tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho bị can Nguyễn Phương Hằng cho đến khi kết thúc vụ án.

Ngày 24/10, anh Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ Quận 7, TP.HCM) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin đặt tiền để bảo đảm cho mẹ ruột là bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) được tại ngoại.

Cũng theo nội dung đơn, anh Tuấn cho rằng, bà Hằng đang phải điều trị nhiều bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loại lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung… phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm nay.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24/3. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Ngày 6/9, sau khi Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, CQĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Bắt khẩn cấp kẻ đào trộm hài cốt, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc

Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cho biết, trên địa bàn xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, vừa xảy ra một vụ trộm hài cốt để tống tiền. Nghi phạm đào mộ trộm hài cốt đã bị bắt giữ, hài cốt bị lấy trộm đã được Công an tỉnh Thái Bình bàn giao cho gia đình thân nhân ngôi mộ an táng.

Đêm ngày 23/10, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây án và nơi cất giấu tiểu quách.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.Q. trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo rằng, hài cốt bố chồng bà đang được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, đã bị đào trộm. Đối tượng này ra điều kiện rằng, nếu muốn "chuộc" lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho đối tượng số tiền 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, gia đình bà Q. đã trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy.

Sau khoảng hơn 24 giờ tích cực điều tra, đêm ngày 23/10, lực lượng công an đã xác định được Nguyễn Công Nho (50 tuổi), trú cùng thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình, chính là nghi phạm gây ra vụ việc nói trên.

Tại Cơ quan điều tra, Nho khai nhận do nợ nần, túng quẫn, biết gia đình bà Q. có điều kiện kinh tế khá giả nên đã nảy sinh ý định đào mộ trộm hài cốt nhằm gây sức ép để tống tiền.

Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bàn giao hài cốt bị lấy trộm lại cho gia đình mai táng. Đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho để tiếp tục điều tra.