Thời sự 24 giờ: Thủ tướng yêu cầu bàn giao KCN cao Hòa Lạc về Hà Nội quản lý

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo Dục Việt Nam thuộc Bộ GD-ĐT; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 bị can, gồm:

Bị can Nguyễn Đức Thái và Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Nguyễn Đức Thái (61 tuổi) - nguyên Chủ tịch HĐTV và Nguyễn Thị Thanh Thủy (56 tuổi) - nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing của Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đinh Quốc Khánh (53 tuổi) - nguyên Phó Trưởng Ban Kế hoạch Marketing của Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tô Mỹ Ngọc (43 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng, cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Thái đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục, cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và ông Đinh Quốc Khánh thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30/2022 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ sớm bàn giao KCN cao Hòa Lạc cho TP Hà Nội quản lý.

KCN cao Hòa Lạc được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998 và hiện đang thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

