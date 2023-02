Thời sự 24 giờ: Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ TNGT làm 9 người chết tại Quảng Nam

Công điện gửi các Bộ: Công an, Giao thông vận tải; Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia; UBND tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn.Đồng thời bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Thu hồi dự án Thung lũng Silicon TP. HCM

Tại buổi duyệt kế hoạch triển khai nhiệm năm 2023 tại Khu Công nghệ cao TPHCM ngày 14/2, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thông tin, địa phương sẽ thực hiện thu hồi giấy phép đầu tư đối với dự án Công viên Sài Gòn Silicon (Saigon Silicon City).

Dự án này được khởi công từ năm 2016, do Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon làm chủ đầu tư. Saigon Silicon City có diện tích 52ha, tổng vốn đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, nằm tại Khu Công nghệ cao TPHCM.