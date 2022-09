Thời sự 24 giờ: Thứ trưởng Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng liên quan gì vụ 'chuyến bay giải cứu'? Người Miền Trung gồng gánh tài sản chạy bão Noru

Xem thêm: Người dân miền Trung đổ xô đi mua vật dụng chèn chống bão

Bốn tỉnh miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp 4 (cấp độ đỏ - rủi ro rất lớn, chỉ sau cấp thảm họa). Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (cấp rủi ro thiên tai lớn).

Trước dự báo về sức ảnh hưởng lớn của bão Noru, người dân các tỉnh miền Trung từ hai ngày qua dốc sức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, di dời phương tiện trước khi bão đổ bộ.

Tại Phú Yên, người dân nuôi tôm hùm ở huyện Tuy An khẩn trương bắt tôm hùm đưa vào vùng an toàn. Các lồng nuôi cũng được trục vớt đưa lên bờ để tránh trú an toàn.

Người dân tại huyện Tuy An (Phú Yên) di dời lồng nuôi tôm hùm đến nơi tránh trú an toàn.

Từ 12h ngày 27/9, Đà Nẵng cho tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, công nhân nghỉ làm việc để tập trung phòng chống siêu bão Noru.