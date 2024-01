Thời sự 24 giờ: Sinh viên bị lừa bán sang Campuchia; Ông Chu Ngọc Anh làm mất 200.000 USD?

Nam sinh tháo chạy, bị truy đuổi theo nhưng may mắn đã thoát được và về đến Việt Nam an toàn.

Sinh viên này được xác nhận bằng email là đã trúng tuyển và đi thực tập tại kho của sàn thương mại điện tử này ở tỉnh Long An. Khi được hẹn ra bến xe An Sương (quận 12, TP.HCM) để xe công ty đưa đi, trên xe có cả người Việt Nam và người Campuchia. Khi lên xe, nhóm này đã tước hết tài sản, điện thoại... của sinh viên, sau đó xe chạy thẳng đến cửa khẩu Tây Ninh.

Trước đó vào 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Sau đó, ông Nhưỡng tiếp tục bị truy tố thêm tội danh khác.

Một cộng tác viên báo chí ở TP.HCM bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Xuân Đào (SN 1995, quê Nghệ An, hiện đang ở tại 125/12/3 đường An Phú Đông 9, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM).

Lê Xuân Đào bị bắt. Ảnh: VTC News

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện một nhóm phóng viên, cộng tác viên chuyên đi tìm những công trình, nhà xe, cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định pháp luật để cưỡng đoạt tài sản nên lên kế hoạch theo dõi.

Sau thời gian theo dõi, thu thập, PC02 đã bắt quả tang Đào đang cưỡng đoạt tài sản của một người dân trên địa bàn quận 12, TP.HCM với số tiền 27 triệu đồng.

Ông Chu Ngọc Anh 'không tìm thấy' vali chứa 200.000 USD

Bị cáo Chu Ngọc Anh cho biết có nhận 200.000 USD vốn là “tiền cảm ơn” của Phan Quốc Việt. Cựu chủ tịch Hà Nội đã cho vào vali chuyên dùng đi công tác đưa về UBND TP Hà Nội nhưng do chưa sửa xong phòng làm việc nên mang về nhà, để ở gara ô tô.

Ông Chu Ngọc Anh tại toà. Ảnh: VTC News

Bị cáo dự định bao giờ đi công tác sẽ mang theo, trả cho Phan Quốc Việt song "21 tháng ở Hà Nội, bị cáo không có chuyến công tác nào nên quên mất, đây là điều đau xót nhất".