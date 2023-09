Thời sự 24 giờ: Sau Hà Nội, đến lượt TP. HCM tổng kiểm tra PCCC chung cư, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ

TPHCM là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập Sở An toàn thực phẩm. Quyết định trên được đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình tại phiên triệu tập kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND TPHCM khóa X, diễn ra sáng 19/9.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM được bố trí trụ sở làm việc tại số 57, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1) và số 18, đường CMT8 (phường Bến Thành, quận 1).

Cơ quan này có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Sở An toàn thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TPHCM. Đồng thời, cơ quan chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương.

Cơ cấu lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Giám đốc sở do Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm.

Sở An toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố từ Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công thương.

Theo phương án của UBND TPHCM, sau khi bản nghị quyết trên được thông qua, nguồn nhân lực của Sở An toàn thực phẩm được sử dụng từ số lượng người làm việc tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố trước đây. UBND thành phố sẽ giao biên chế cho cơ quan này gắn với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động và nằm trong tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc của địa phương.

Sau Hà Nội, đến lượt TP. HCM tổng kiểm tra chung cư, nhà ở nhiều căn hộ

Ngày 19/9, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký ban hành kế hoạch khẩn về tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn.