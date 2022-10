Thời sự 24 giờ: Quân đội hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa hàng trăm ngôi mộ bị sạt lở tại Đà Nẵng, thu phí ô tô vào nội độ Hà Nội dự kiến từ 2024

Về nguyên nhân gây sạt lở, theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, từ chiều 14/10, do lượng mưa có cường độ quá lớn và kéo dài trong nhiều giờ, dẫn đến những điểm tụ thủy trên triền núi chứa nước lớn, gây sạt lở.

ở Xây dựng đề xuất phương án huy động lực lượng địa phương và người dân vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực mộ và tập kết trên đường giao thông, kết hợp hỗ trợ xếp rọ đá tại những vị trí dòng chảy chính.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân.

Đồng thời, giao Ban nghĩa trang tập trung với việc liên hệ với thân nhân có phần mộ bị sạt lở để có sự phối hợp của gia đình, đồng thuận trong việc xử lý. Cùng với đó phải có phương án di dời, trách nhiệm bố trí phù hợp với gia đình và làm thêm lễ cầu siêu các mộ bị hư hại.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can, gồm:

Từ trái qua phải: Nguyễn Văn Hồng, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Đỗ Tấn Điềm.

Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1964, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch)

Phan Thanh Vĩnh Toàn, sinh năm 1983, nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Đỗ Tấn Điềm, sinh năm 1962, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Ngày 18-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba người nêu trên.

Kết quả khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.