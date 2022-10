Thời sự 24 giờ: Phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam, lũ quét gây thiệt hại nặng tại Nghệ An

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các phòng nghiệp vụ Cảnh sát PCCC và CNCH, Kỹ thuật hình sự, An ninh kinh tế và Công an Thị xã Kỳ Anh đã trực kiểm tra hiện trường, chỉ đạo điều tra, xử lý.

Bước đầu điều tra, công an xác định trong quá trình hàn phát sinh nhiệt lớn làm đường ống bị nổ.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 14/10, TAND tỉnh Long An sẽ đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm với 6 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" (điều 331, Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai

Theo dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ mở vào 8h sáng ngày 14/10, tại trụ sở TAND tỉnh Long An. Chủ toạ phiên toà là thẩm phán Dương Ngọc Thành.

Trước đó, giữa tháng 7 vừa qua, TAND huyện Đức Hoà đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 6 bị cáo cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân"

Cụ thể, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, đứng đầu, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội danh trên. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 - 4 năm tù giam.

Trước đó, cả 6 bị cáo đều gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An kêu oan. Trong đơn, ông Vân viết: “Tôi già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Tôi không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào”.

Sáng 24/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây để xác định xem có quan hệ huyết thống hay không?

Lũ quét lớn nhất trong 20 năm qua tại Kỳ Sơn (Nghệ An)

Ảnh hưởng từ mưa to trong hơn hai ngày qua, lũ quét khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề nhiều khu vực tại huyệt Kỳ Sơn (Nghệ An).