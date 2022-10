Thời sự 24 giờ: Ông Phạm Nhật Vượng không bị cấm xuất cảnh, dời ngày bán đấu giá ấn vàng của Vua Bảo Đại

Trước đó, trưa 13/10, Ban quản lý khu du lịch Tà Cú nhận được tin báo của ông Lê Văn Y. (33 tuổi) về việc bà C. khi đi tham quan cùng đoàn trên núi Tà Cú thì bị lạc, mặc dù nhiều người đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Theo trình bày của ông Y., sáng ngày 13/10, đoàn gồm 8 người đến từ Đồng Nai đi du lịch tham quan núi Tà Cú, trong đó có bà C. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, những người trong đoàn phát hiện bà này vắng mặt nên tổ chức đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương, khu du lịch.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, kết hợp với kiểm lâm, nhân viên Ban Quản lý du lịch núi Tà Cú tham gia tìm kiếm. Những ngày sau đó, nhiều nhóm tình nguyện viên địa phương với hàng chục người cũng tham gia tìm kiếm tung tích bà C.

Điều tra thông tin nữ thiếu tá công an nghi say xỉn lái ô tô gây tai nạn

Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông, trong đó có một xe ô tô do nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn điều khiển.

Khoảng 18 giờ ngày 28/10, ô tô biển số 81A-055.20 do chị T.T.L (38 tuổi), đang mặc sắc phục công an với quân hàm thiếu tá điều khiển, lưu thông trên đường Hùng Vương (TP.Pleiku), khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Trần Quốc Thịnh (trú tại P.Trà Bá, TP.Pleiku) lưu thông cùng chiều. Xe ô tô sau đó va chạm tiếp với xe ô tô do chị Phan Ngọc Thu (40 tuổi, trú tại TP.Pleiku) điều khiển.

Điều đáng lưu tâm là nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn. Khi CSGT đến hiện trường còn chứng kiến chị này không thể bước ra ngoài mà ói luôn trong xe ô tô của mình. Vụ việc có sự chứng kiến của đông người. Một số người dân đã quay lại clip sau đó phát trên mạng.

Một lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa xác nhận, thiếu tá T.T.L. đang công tác tại đây. Đơn vị đang đợi kết quả vụ va chạm giao thông nêu trên từ Công an TP.Pleiku và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.