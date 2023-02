Thời sự 24 giờ: Ông Đỗ Hữu Ca nhận hàng chục tỉ đồng để chạy án

Ngày 20/2, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra việc thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án hình sự Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với những người liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: quan điểm của Bộ Công an là nhất quán và xuyên suốt. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật

Bộ Tài chính yêu cầu thanh tra việc ép người vay vốn mua bảo hiểm

Ngày 20/2, Bộ Tài chính có văn bản gửi Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm.

Bộ Tài chính cho biết: Qua phản ánh của báo đài, thời gian qua vẫn có tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp tục yêu cầu Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trưởng bảo hiểm. Tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan.