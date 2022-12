Thời sự 24 giờ: Nguyễn Thái Luyện hốc hác gầy gò trong ngày đầu xét xử vụ Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền; Chân dung nghi can phóng hỏa khiến người yêu cũ tử vong

Ngày 8/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi thông báo về việc đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Công an tỉnh Long An tìm người bị hại trong vụ án ở Tịnh Thất Bồng Lai

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo nếu ai là bị hại của các đối tượng trong vụ việc này thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Trước đó, vào ngày 3/11/2022, kết thúc phiên xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", TAND tỉnh Long An y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù.

Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Chân dung nghi can vụ phóng hỏa khiến người yêu cũ tử vong

Ngày 8/12, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi làm 2 người thương vong.

Theo công an, đây là nghi phạm phóng hỏa phòng trọ trong căn nhà 4 tầng trên đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) khiến chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước) tử vong, anh Đ.T.X. (30 tuổi) bỏng 98%.

Nghi can Trần Dương Tú. Ảnh: Người Lao Động

Qua đấu tranh khai thác, Tú khai từng có quan hệ tình cảm với chị H. nhưng do mâu thuẫn nên chia tay. Sau đó, chị H. quen với anh X. nên Tú ghen tuông.

Do có chìa khóa căn nhà, tối 7/12, Tú mở cửa lẻn vào bên trong, đợi cả hai ngủ say rồi ra tay phóng hỏa. Gây án xong, Tú bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tú là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.