Thời sự 24 giờ: Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị khai trừ Đảng; Ông Nguyễn Phú Cường thôi Ủy viên T.Ư

Bên cạnh đó, theo đại diện doanh nghiệp: "sẽ yêu cầu Manulife đóng băng tạm thời, không cần tiếp tục đóng phí nếu đến hạn của tất cả các hợp đồng có tên trong danh sách (98 người)".

Ngày 15/5, anh Phạm Lê Tuyên - con trai bà Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc TT GDTX huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, gia đình vừa nhận được công văn trả lời đơn xin bảo lĩnh của gia đình từ TAND tỉnh Nghệ An.

Công văn do ông Phạm Hồng Trang - Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An ký, cho biết: Căn cứ quy định tại Điều 333, Điều 337, Điều 339 Bộ Luật tố tụng Hình sự thì thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, Viện kiểm sát cấp trên là 30 ngày kể từ ngày tuyên án.

Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án cho tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

"Do chưa hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị nên TAND tỉnh Nghệ An chưa nhận được hồ sơ vụ án, do đó chưa có căn cứ để xem xét đơn xin bảo lĩnh của ông Phạm Ngọc Thạch (chồng bà Dung - PV) và anh Phạm Lê Tuyên", công văn nêu rõ.

Trước đó, TAND huyện Hưng Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Dung và bị cáo Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, cựu kế toán TT GDTX huyện Hưng Nguyên) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tuyên phạt bà Dung 5 năm tù giam. Vụ án gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.