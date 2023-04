Thời sự 24 giờ: Mỗi quan chức, cán bộ nhận bao nhiêu tiền trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’ ?

Mỗi quan chức, cán bộ nhận bao nhiêu tiền trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’ ?

Theo kết luận điều tra vụ ‘chuyến bay giải cứu’ do Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an ban hành, có tổng cộng 54 người bị truy tố với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số này có 21 người là các quan chức, cán bộ đương thời xảy ra vụ việc, của 4 bộ ngành, Văn phòng Chính phủ và 2 địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến gần 180 tỷ đồng.

Các bị can Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn.

Đứng đầu về số tiền bị cáo buộc nhận tiền hối lộ là Phạm Trung Kiên – chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, với 42,6 tỷ đồng qua 251 lần nhận hối lộ. Trong đó, lần ông Kiên nhận số tiền lớn nhất là 1,35 tỷ đồng từ một chủ doanh nghiệp ngay tại trụ sở Bộ Y tế.

CQĐT xác định ông Kiên đã thỏa thuận với những đại diện doanh nghiệp phải chi 50-200 triệu đồng mỗi chuyến bay, hoặc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/1 khách đối với chuyến bay combo. Ngoài ra, ông Kiên yêu cầu doanh nghiệp chi 7-15 triệu đồng với mỗi khách lẻ, tùy từng thời điểm để được Bộ Y tế chấp thuận cho hồi hương.

Có nhiều cán bộ bị truy tố nhất là Bộ Ngoại giao, trong đó bà Nguyễn Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự) bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng. Cục phó Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng nhận 12,2 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận 21,5 tỷ đồng. Ông Vũ Hồng Nam – cựu Thứ trưởng, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản nhận 1,8 tỷ đồng.

